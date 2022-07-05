Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memurlar yüzde 41,85'lik zammı garantilemiş oldu. SSK ve Bağkur Emeklileri ise maaşlarına yüzde 42,85 oranında zam alacak. Peki, Memura ek zam olacak mı? 2022 Emekli zammı ve memur zammı ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...

EMEKLİ - MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memurlar yüzde 41,85'lik zammı garantilemiş oldu. SSK ve Bağkur Emeklileri ise maaşlarına yüzde 42,85 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıktı. Memur emeklisi maaşı ise 6 bin lira oldu. Bağkur emekli maaşı 4 bin 197 lira oldu.

MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI? (2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısından çıkan kararları açıkladı. '' Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini belirtmek istiyorum.'' dedi.

2022 YILI OCAK DÖNEMİNDE MAAŞLARA NE KADAR ARTIŞ YAPILMIŞTI?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılmıştı.