Memura ek ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Memura ikramiye hangi tarihte, ayın kaçında yatacak?

Memur maaşlarına ek olarak verilecek olan ikramiyenin hangi tarihte ve ayın kaçında yatacağı merak ediliyordu. Memura ek ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aranıyor. Toplu sözleşme ikramiyesi hakkının yasal düzenlemeye alınmasıyla 2 milyonu aşkın memura ek ödeme yapılacak. Memura ikramiye hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Detaylar haberimizdedir...

MEMUR MAAŞINA EK İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesi, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu üzerine iptal edilmişti. Ancak, Meclis'te kabul edilen yeni düzenleme ile bu hak yasal güvence altına alındı.

Bu düzenlemeyle birlikte sendikalı memurlar her ay 641 lira ikramiye alacak. Ödemelerin, 15 Ağustos'ta maaşlarla birlikte yapılması planlanıyor.

YIL SONUNDA ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Bu tahminler, memur ve emekli zamlarının hesaplanmasında temel alınıyor. Yüzde 38 olarak öngörülen enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı yüzde 6,62 olacak. Ancak, enflasyon yüzde 42 oranındaki üst bantta gerçekleşirse, zam oranı yüzde 9,70'e çıkacak.