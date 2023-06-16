Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla özellikle emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin çeşitli meslek kollarına verilip verilmeyeceği tartışılıyor. Peki, Memura bayram ikramiyesi var mı? Çalışan devlet memurlarına bayram ikramiyesi var mı? Memur ikramiyeleri ne zaman 2023? Polislere bayram ikramiyesi var mı? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek 2023?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı emekliler ve çalışanlar ise merak ediyor. Memura bayram ikramiyesi var mı? Çalışan devlet memurlarına bayram ikramiyesi var mı? Memur ikramiyeleri ne zaman 2023? Polislere bayram ikramiyesi var mı? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek 2023? İşte detaylar…

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Memur-Sen, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi konusunda hükümete çağrıda bulundu. Fakat, Memurlara bayram ikramiyesi verilmiyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmazken, memura bayram ikramiyesi verileceği açıklanırsa haberimize eklenecektir.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

ÇALIŞAN DEVLET MEMURLARINA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Aynı zamanda kamuda işçi kadrosunda çalışanlara bayramlardan önce ikramiye ödemesi yapılmaktadır. 2023 Ramazan Bayramında memur emeklilerine 2 bin TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 28. Maddesinde memurun ikramiye hakkı bulunmaktadır. Fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ne zaman yatacağı bilinmiyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelince haberimize eklenecektir.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN 2023?

Bayram ikramiyeleri maaş günlerinin farklılığına göre değişmektedir.Her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, bayram günlerinden önce hesaplara aktarılıyor. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.