MEMUR ZAMMINDA SON DAKİKA! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?

2023 Temmuz ayında gerçekleşecek emekli zammı hakkındaki haberler gündemde yoğun ilgi görüyor. Memurlar ve emekliler, Temmuz ayı maaşlarına yapılacak zamla ilgili heyecan içinde bekliyor. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar zam yapılacak?

Meclis, 9 günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarına yeniden başlıyor. Bu hafta içerisinde, memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar zam yapılacak?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi hedefi gündemdeki yerini koruyor. Şu an en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Bilgilere göre, öncelikle taban aylıkta seyyanen bir artış yapılacak. Bunun ardından refah payını da içeren bir zam uygulanacak. 5 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte, teklife son şeklinin verilmesi bekleniyor. Memur-Sen ise en düşük memur maaşının temmuzda önce 22 bin liraya, toplu sözleşme zamlarıyla da 25 bin 300 liraya yükseltilmesi gerektiği görüşünde. Yeni haftada Meclis'e sevk edilmesi beklenen bir diğer düzenleme ise kira zamlarıyla ilgili olacak. Bu düzenlemeyle yüzde 25 zam sınırı, 2 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün itibariyle memur zammına ilişkin; "Seçimlerin ardından kolları sıvadık. Güçlü bir kabine kurduk. Meclis ve genel merkezdeki görevlendirmeleri neticelendirdik. İki kabine toplantımızda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız." açıklamasında bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu. Sosyal medyada kullanıcılar memura verilecek maaş sözünün verildiği tarihte doların düşük olduğu şu anda artan dolar kurundan dolayı 22 bin liradan daha fazla olması gerektiği konusunda tartışıyorlar.