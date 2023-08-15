MEMUR ZAMMI toplu sözleşme ne zaman, zam oranları ne? Memur-Sen toplu SÖZLEŞME talepleri 2023!

Memur ve memur emeklilerinin büyük bir merakla beklediği toplu sözleşme zammı konusu bu hafta yapılan toplantıda ele alındı. Gözler, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarıyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Memur zammı toplu sözleşme ne zaman, zam oranları ne? Memur-Sen toplu sözleşme talepleri 2023! İşte detaylar…

Memur kesiminin gelecek 2 yıl içinde alacakları net zam miktarının belirleneceği toplantıda, memur sendikaları taleplerini dile getirdi. Hükümetin 3 aylık dönemlerle gerçekleştirilmesini önerdiği zam teklifine yönelik yaklaşımı, 14 Ağustos Pazartesi günü netleşecekti. Ancak, Memur-Sen, sunulan zam oranını kabul etmediğini açıkladı. Peki, Memur zammı toplu sözleşme ne zaman, zam oranları ne? Memur-Sen toplu sözleşme talepleri 2023! İşte detaylar…

MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN, ZAM ORANLARI NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri hakkında açıklama yaptı. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, hükümetin ilk zam teklifi açıklandı. Buna göre, 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9; 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerisi sunuldu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu çalışanlarını temsil eden yetkili konfederasyon Memur-Sen, zam taleplerini 3 aylık periyotlarla iletmektedir. Memur-Sen, 2024 yılı için ilk üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 70; 2025 yılı için ise altışar aylık dönemlerde yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 40 zam talep etmektedir. Memur-Sen ayrıca, memurlar için aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi ve emekli memurlara da 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılması taleplerinde bulunmaktadır.

MEMUR SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ 2023

Öte yandan Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri de gündeme geldi. İşte o talepler…