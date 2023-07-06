Memur zammı TBMM'den geçti mi? Zam teklifi meclisten geçti mi? 2023 memur zammında son durum araştırılıyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Memur zammı TBMM'den geçti mi? Zam teklifi meclisten geçti mi? 2023 memur zammında son durum merak ediliyor. Peki, Memur zammı TBMM'den geçti mi? Zam teklifi meclisten geçti mi? 2023 memur zammında son durum!

Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Memur Zammı TBMM'den geçti mi? Zam teklifi meclisten geçti mi? 2023 memur zammında son durum haberleri merak ediliyor. Memur maaşına yapılacak yüzde 17.55 enflasyon farkına ek 8 bin liralık seyyanen zamma ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Memur zammı TBMM'den geçti mi? Zam teklifi meclisten geçti mi? 2023 memur zammında son durum araştırılıyor. Memur zammı TBMM'den geçti mi? Zam teklifi meclisten geçti mi? 2023 memur zammında son durum! Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ZAMMI TBMM'DEN GEÇTİ Mİ?

Memur maaşına yapılacak yüzde 17.55 enflasyon farkına ek 8 bin liralık seyyanen zamma ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Gözler yarın teklifin görüşüleceği komisyona çevrilirken, zamla birlikte memurların yeni maaşları da netleşti.

ZAM TEKLİFİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26.654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29.525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54.959 liraya çıkacak.

İşte yeni maaş tablosu:

2023 MEMUR ZAMMINDA SON DURUM!

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacakken meslek meslek memurların yeni maaşları da hesaplandı.