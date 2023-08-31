Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Memur ve emekliler, maaşlarına yapılacak olan zammın ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki, Memur zammı saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zammı belli oldu mu? İşte detaylar...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammını belirlemek için son kez bir araya geldi. Memur zammı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş memur ve emekli maaşına yapılacak zammı araştırıyor. Peki, Memur zammı saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zammı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 5'inci kez bir araya geldi. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00'da başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı kararlaştırılacak. Kurulun verdiği karar, kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammını belirlemek için son kez bir araya geldi. Toplantıdan çıkacak kararla milyonların önümüzdeki 2 yılı kapsayan zam oranı belli olacak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek