Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023 ve emekli ve memur zammı ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ardından memur zammı ne zaman açıklanacak 2023 ve emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak araştırılıyor. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023? Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023? Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? soruları gündeme geliyor. Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023 ve emekli ve memur zammı ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023? Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde 8.506 TL olarak açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının yarın sabah saat 10.00'da açıklanmasının ardından bu oran da netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu. Kesin rakamlar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete yapılan zammın memurlar için bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yüksek asgari ücret zammının da göz önünde bulundurularak refah payının daha yüksek belirlenmesi öngörülmektedir" dedi.

"ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ GÖRÜLMÜŞ OLSUN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bekledikleri zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu görevlilerinin durumunun bir an önce görülmesini ve bu ocakta enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zammın yapılmasının zaruret olduğunun altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeter ki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun."