Artan enflasyon verileri vatandaşın cebini olumsuz yönde etkilerken gözler temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zamma çevrildi. Bu kapsamda temmuzdaki zam oranını hesaplayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yapılacak zam oranının yüzde 30'un altında olmayacağını söyledi. Memur zammı ne zaman? 2022 memurlara zam yapılacak mı?

2022 MEMURLARA ZAM YAPILACAK MI?

İlk üç aydaki enflasyona dikkat çeken Özgür Kaya, "4. ayın içerisine de girmiş olduk. Memur ve memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü son iki aylık enflasyona çevrilmiş durumda. İlk 3 aya baktığımızda yüzde 22.81 seviyesinde enflasyonla karşı karşıya kaldık. Memur ve memur emeklilerimizle ilgili maaş zamlarına toplu sözleşmeyi de eklememiz gerekiyor. 2022 yılının ikinci 6 aylık diliminde memur ve memur emeklimizin toplu sözleşme şartları gereği alması gereken yüzde 7'lik zam var. Bunun üzerine yüzde 5 ve üzeri bir enflasyon rakamının çıkması durumunda bu rakamın üzerine enflasyon farkı eklenecek. Yüzde 7 alacakları toplu sözleşmeden zammın üzerine yüzde 5 ve üzerinde enflasyonun çıkması durumunda yüzde 7+ yüzde 17.81 toplamında da yüzde 24.81'lik bir zam almış olacak." ifadelerine yer verdi.

RAKAMIN TEMMUZ'DA YÜZDE 31 SEVİYESİNDE OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Enflasyonun temmuz ayında daha da yükseleceğini söyleyen Kaya, "İşçi ve Bağ Kur emeklilerimizin ise enflasyon rakamlarına baktığımızda yüzde 22.81'lik bir zam almış olacak. 6. aya kadar TÜFE rakamlarında bir değişiklik olması durumunda yaklaşık olarak yüzde 30-31'lik bir enflasyon rakamı karşımıza çıkacak. Bugün itibarıyla en düşük işçi emekli maaşı 2 bin 500 lira, 3 aylık enflasyonu hesapladığımızda işçi emeklisinin maaşı 3 bin 70 liraya çıkacak. En düşük emekli maaşı 6. ayda gelecek olan yüzde 31'lik enflasyon farkıyla alması gereken rakam da 3 bin 275 liraya yükselmiş olacak. 3 aylık enflasyon rakamlarında yüzde 22.81'e ulaşmış durumdayız. Bundan sonra artıya doğru gideceğini varsayarsak bu rakamın da temmuz ayına geldiğimizde yüzde 31 seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Avantaj memurlarda olacak. Otomatik olarak yüzde 7'lik zammı alacaklar yüzde 5'in üzerindeki rakam da enflasyon farkı olarak yansıtılmış olacak." diye konuştu.

"EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNİN MAAŞI 3 BİN 275 LİRAYA YÜKSELEBİLİR"

En düşük emekli maaşının 3 bin liranın üzerine çıkacağını ifade eden Kaya, "Ekonomi Bakanı da açıklamıştı, mart ve nisan aylarında enflasyonun pik yaptığını söylemişti. Nisan ayında da mart ayındaki enflasyon rakamlarını görmüş olacağız. Bu rakamın nisan, mayıs ve haziran ayında gelecek rakamlara da baktığımızda bu rakamın yüzde 30'un altında olmayacağı kanaatini taşıyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde hükümetin ekonomi ile ilgili atacağı adımlar son 3 aylık enflasyon rakamlarının yukarı çıkmasını ya da sabit kalmasını sağlamış olacak. Tedbirler sıkı bir şekilde alınmaması taktirde enflasyonun yüzde 35 seviyelerine kadar tırmanması söz konusu olabilir. Ben yüzde 31 ile yüzde 34 arasında bir enflasyon olacağını düşündüğümden en düşük işçi emeklisi maaşını hesapladığımda 3 bin 275 liraya yükselmiş olacak. Temel gıdada KDV'nin indirilmesinin henüz raflara yansımadığını gördüğümüzde gelinen noktada böyle bir tablo çıkması gerekir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ BİN 500 İLA 2000 LİRA ARASINDA OLABİLİR"

Bayram ikramiyelerine de değinen Kaya, "Şu an Ramazan ayının içerisindeyiz. Henüz Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklanmadı. Yılda iki kez veriliyor ve tek seferde açıklanıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hükümetin ya da sayın Cumhurbaşkanının açıklamasını bekliyoruz. Şu an ikramiyeler bin 100 lira. Gelecek olan enflasyon rakamlarının da göz önünde bulundurularak belirlenmesini bekliyoruz. Bayram ikramiyeleri bin 500 lira ila 2 bin lira arasında olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

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