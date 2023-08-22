Milyonları ilgilendiren memur zammı ne zaman belli olacağı gündemden düşmüyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ederken bugün memur zammı açıklanacak mı ve ne zaman belli olacağı merakla bekleniyor. Peki, Memur zammı ne oldu 2023? Bugün memur zammı açıklanacak mı, ne zaman belli olacak?

Memur Zammı ne oldu 2023 ve bugün memur zammı açıklanacak mı, ne zaman belli olacak merak ediliyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos itibarıyla başlayan süreç devam ediyor. Memur zammı ne oldu 2023? Bugün memur zammı açıklanacak mı, ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ZAMMI NOLDU 2023?

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ediyor. 17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümetin sunduğu teklifi Memur-Sen'in kabul etmemesi sonrasında gözler bugün yapılacak son toplantıya çevrildi. Zirveden yine sonuç çıkmazsa bu kez Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gidilecek.

BUGÜN MEMUR ZAMMI AÇIKLANACAK MI?

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etti. İkinci teklifin de Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle taraflar bugün yeniden masaya gelecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. TRT Haber'in aktardığına göre konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.