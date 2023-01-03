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Memur zammı ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammı kaç TL? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

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Memur zammı ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammı kaç TL? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Ocak ayında milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarını zamlı alacak. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik rol oynadı. Merak edilenler arasında ise Memur zammı ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammı kaç TL? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? soruları yer aldı. İşte detaylar...

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Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla memur zammı merak edildi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı araştırılıyor. Memur zammı ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammı kaç TL? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Milyonlarca insanın gözü şimdi ise refah payına çevrilmiş durumda. Memur ve emekli maaşlar, belirlenen zam oranının üzerine eklenecek refah payı ile son halini alacak.

Geçtiğimiz hafta yüzde 55 oranında artışla asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" demişti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Memur zammı Memur Gündem Ekonomi Haberler

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