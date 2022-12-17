Ocak ayında milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarını zamlı alacak. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik rol oynayacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 oldu. Vatandaşlar ise emekli ve memur zammını merak ediyor. Peki, Memur zammı ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammı kaç TL? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve memur emeklisi heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı araştırılıyor. Memur zammı ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammı kaç TL? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 oldu. Bu beklenti gerçekleşirse zam oranı yüzde 18.27 olacak. Böylece en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya çıkacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. Memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 oldu. Bu orana göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşiyor. Böylece memur ve memur emeklisini zammı yüzde 18.27 olacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya çıkacak.