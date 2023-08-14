Memur zammı ne kadar olacak ve memur maaş zammı ne zaman açıklanacağı 2023 gündeme geliyor. Vatandaşlar, zamlı memur maaşı ne zaman alacağını ve memur zammını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı için pazarlık süreci devam ediyor. Peki, MEMUR ZAMMI NE KADAR 2023? Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Memur zammı ne kadar 2023 ve zamlı memur maaşı ne zaman yatacağı sıklıkla araştırılıyor. Zamlı memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL ve memur maaş zammı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. MEMUR ZAMMI NE KADAR 2023? Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ZAMMI NE KADAR 2023?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı için pazarlık süreci devam ediyor. Bugün yapılacak 2. toplantıda hükümetin teklifini açıklaması bekleniyor. Memurlar, 2 yıl için %110 zam ve aylık 7.650 lira kira yardımı talep ediyor. Ayrıca, en düşük maaşın 22 bin liradan 30 bin liraya çıkarılması isteniyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;