MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları!

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli zam oranları merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan verilere göre, Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,97, yıllık bazda ise yüzde 49,38 olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belirlenmiş oldu. Peki, Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları!

MEMUR ZAMMI KAÇ OLACAK?

Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün duyuruldu. Açıklanan verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,97 artarken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 49,38 olarak belirlendi. Bu verilerin ardından, (4a) SSK ve (4b) BAĞ-KUR emeklileri için yapılacak zam, 3 aylık enflasyon artışı olan yüzde 8,92'yi garanti altına almış oldu. Bu durum, emeklilerin alım gücünü artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ENFLASYON RAKAMLARI

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 63,47 oldu. Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.