Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Maaş zammı düzenlemesinin ne zaman meclise sunulacağı açıklandı. Peki Memur zammı meclise geldi mi? Memura zam teklifi ne zaman meclise gelecek?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz'da enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz

Son Dakika: En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Memur zammı meclise geldi mi? Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Maaş zammı düzenlemesinin ne zaman meclise sunulacağı açıklandı. Peki Memur zammı meclise geldi mi? Memura zam teklifi ne zaman meclise gelecek? Detaylar...

MEMUR ZAMMI MECLİSE GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 aylık enflasyon rakamlarını işaret etmesiyle birlikte memur ve emekliye yönelik maaş zammı düzenlemesinde son düzlüğe girilirken, konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin yarın TBMM'ye sunulacağı belirtildi.

DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından zam düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği belli oldu. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören teklifin yarın TBMM'ye sunulacağı belirtildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"KİMSENİN MAĞDUR OLMAMASI ÖNEMLİ"

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ REFAH KALİTESİNİ ARTIRMAK"

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptı. Akbaşoğlu yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini belirterek, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Akbaşoğlu, "Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." ifadelerini kullandı.