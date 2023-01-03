Memur zammı bürüt üzerinden mi, net üzerinden mi hesaplanır? Memur maaş zammı belli oldu mu?

Memur zammı brüt mü yoksa net üzerinden mi hesaplanır sorusu birçok kamu çalışanının araştırdığı konu olmaya başladı. 3 Ocak tarihinde yapılan memur zammı sonrasında gündem konularından birisi de memur zammı brüt mü net mi hesaplanır sorusundan oluştu. Peki, 2023 Memur maaş zammı belli oldu mu? Memur refah payı belli oldu mu? Memur zammı bürüt üzerinden mi ,net üzerinden mi hesaplanır? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...

Milyonlarca memur 2023 zammı için gözünü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirmişti. Son dakika habere göre, enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Peki, 2023 Memur maaş zammı belli oldu mu? Memur refah payı belli oldu mu? Memur zammı bürüt üzerinden mi, net üzerinden mi hesaplanır? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMI BRÜT ÜZERİNDEN Mİ, NET ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANIR?

Devlet memuru maaşları brüt üzerinden değerlendirildiği için memur zam oranı da brüt üzerinden hesaplanarak hesaplara yatırılmaktadır.

MEMUR REFA PAYI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekli zammında refah payı | Başkan Erdoğan konuşuyor! Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı ise yüzde 15,39 olarak belirlendi.

2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,5 zam almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri 8,53, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,61 puan ek zam alacak.