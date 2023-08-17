Memur ve memur emeklilerine maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Memurların maaşlarına gelecek zamların ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler yapılıyor. Peki, Memur zammı belli oldu mu? Memur ve memur emekli zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

Memur zammı belli oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı 1 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak sorusu araştırılmaktadır. Memur ve emekli zam oranı merak konusu oldu. Peki, Memur zammı belli oldu mu? Memur ve memur emekli zammı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

3.TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için taraflar bugün bir kez daha bir araya geliyor.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Hükümet 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, toplamda yüzde 34 zam teklif etti. Memurlar bu oranı yetersiz bularak teklifin revize edilmesini isterken, taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek. Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış olmak üzere toplamda yüzde 70 zam istiyor.

HÜKÜMET NE KADAR ZAM TEKLİFİ YAPTI?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı ay başında başladı. Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.