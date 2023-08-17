TEMMUZ MEMUR ZAMMI 2023: Memur zam teklifi açıklandı! Memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Milyonların beklediği memur zammı açıklandı. Memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı ve memur ve emekli memur maaşları ne kadar oldu, kaç TL olduğu gündeme geliyor. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zam oranını açıkladı. Peki, Memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Memur ve emekli memur maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Memur Zammı yüzde kaç arttı ve memur emeklisi ne kadar maaş alacağı gündeme geliyor. Memur zamları açıklanmasının ardından, memur maaşları en düşük ve en yüksek ne kadar olduğu merak ediliyor. Memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç arttığı araştırılıyor. Memur ve emekli memur maaşları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Memur ve emekli memur maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif edildi. Kamu işvereninin hafta başında verdiği ilk teklif ise 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 idi.

MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ ARTTI?

Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

Zam teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim.

"2024'TE YÜZDE 43'Ü BULAN ARTIŞ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR"

2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin devam edeceğini de hatırlatmak isterim."

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle: