Memur zam teklifi meclisten geçti mi? Kabine'nin ana maddesi memur ve memur emeklisinin toplu sözleşmesi tam metni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında ele alınacak olan ana gündem maddesi memur ve memur emeklisinin toplu sözleşmesi olacak. Hükümet ve memur temsilcileri arasında devam eden toplu sözleşme pazarlığı, 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiriyor. Hükümetin 2024 ve 2025 için zam teklifi memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmazken, kabine toplantısında memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Milyonların merakla takip edeceği toplantıda, memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme pazarlığı ele alınacak. Önceki toplantılarda hükümet ve memur temsilcileri ortak bir noktada uzlaşamazken, taraflar 22 Ağustos tarihinde bir kez daha masaya oturacak.

MEMUR ZAM TEKLİFİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Ancak bunun üzerine bir teklif daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. Geçtiğimiz hafta 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki zamlarının belli olacağı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ikinci zam teklifini 17 Ağustos tarihinde sundu. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

MEMURLARIN TEKLİFİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:



Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.

MÜZAKERELER 22 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.

Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

Anlaşma sağlanamazsa zammı Hakem Kurulu belirleyecek

Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin 22 Ağustos'ta sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.

Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etmişti

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.