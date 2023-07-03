Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği müjdeyi verdi. Peki Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Memur zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz'da enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz

Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği müjdeyi verdi. Peki Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Memur zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak? Detaylar...

MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği zamlarla ilgili Kabine toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Enflasyon oranlarının açıklanacağı güne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği zamla ilgili müjdeyi verdi. 5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından memur ve emekli zamlarının belli olacağını belirtti.

"ENFLASYON ORANLARININ BELLİ OLMASIYLA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. 5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.