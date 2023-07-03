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Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Memur zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Memur zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak?

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Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği müjdeyi verdi. Peki Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Memur zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz'da enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceğizSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz'da enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
Gözler Kabine toplantısında! Masada milyonların merakla beklediği zam konusu varGözler Kabine toplantısında! Masada milyonların merakla beklediği zam konusu var

Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği müjdeyi verdi. Peki Memur zam oranı ne zaman açıklanacak? Memur zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak? Detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği zamlarla ilgili Kabine toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Enflasyon oranlarının açıklanacağı güne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği zamla ilgili müjdeyi verdi. 5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından memur ve emekli zamlarının belli olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. 5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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