Memur zam oranı enflasyon farkı ne kadar oldu? İŞTE ZAM ORANI! Memur maaş zammı enflasyon farkı kaç oldu?

Memur zam oranı enflasyon farkı merak ediliyor. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre 4 aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından memurlar ve emekliler enflasyon zammı oranını merak etmeye başladılar. Peki, Memur zam oranı enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaş zammı enflasyon farkı kaç oldu? İşte memura enflasyon zammı ve memur enflasyon farkı detayları haberimizde...

MEMUR ZAM ORANI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜİK'in açıklamasına göre dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.

NİSAN AYI RAKAMLARI AÇIKLANINCA ZAM İMKANI DOĞDU

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu.

YÜZDE 24,71'LİK ENFLASYON FARKI

NTV'de yer alan habere göre; memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son oran netleşecek.

TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

SON ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 2 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,20 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.

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