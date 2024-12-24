MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenen memur maaşlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılında en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan memur maaşları araştırılıyor. Peki, 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak?
2025 yılına yaklaşırken, memur maaşlarına yapılacak zam oranları ve en düşük memur maaşının ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oluyor. "6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak?" ve "2025 en düşük memur maaşı kaç TL olacak?" soruları, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon oranı, bu zammın netleşmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki, 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...
6 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?
Memur ve emekli maaşlarındaki artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2025 tarihinde açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon farkının %16,54 civarında olacağı öngörülüyor. Bu da memur maaşlarına %12,31 oranında bir artış getirebilir.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Profesör: 85.671 TL - 96.217 TL
Uzman Doktor: 66.174 TL - 74.320 TL
Başkomiser: 58.074 TL - 65.222 TL
Mühendis: 58.957 TL - 64.440 TL
Şube Müdürü: 57.762 TL - 64.872 TL
Araştırma Görevlisi: 56.537 TL - 63.496 TL
Avukat: 56.179 TL - 63.094 TL
Uzman Öğretmen: 52.575 TL - 59.046 TL
Polis Memuru: 52.552 TL - 59.021 TL
Öğretmen: 47.441 TL - 53.280 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.060 TL - 52.853 TL
Vaiz: 49.161 TL - 55.212 TL
Teknisyen (Lise Mezunu): 41.890 TL - 47.046 TL
Memur (Üniversite Mezunu): 40.824 TL - 45.849 TL