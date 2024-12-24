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MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
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Enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenen memur maaşlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılında en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan memur maaşları araştırılıyor. Peki, 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak?

2025 yılına yaklaşırken, memur maaşlarına yapılacak zam oranları ve en düşük memur maaşının ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oluyor. "6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak?" ve "2025 en düşük memur maaşı kaç TL olacak?" soruları, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon oranı, bu zammın netleşmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki, 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Memur ve emekli maaşlarındaki artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2025 tarihinde açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon farkının %16,54 civarında olacağı öngörülüyor. Bu da memur maaşlarına %12,31 oranında bir artış getirebilir.

MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Profesör: 85.671 TL - 96.217 TL

Uzman Doktor: 66.174 TL - 74.320 TL

Başkomiser: 58.074 TL - 65.222 TL

Mühendis: 58.957 TL - 64.440 TL

Şube Müdürü: 57.762 TL - 64.872 TL

Araştırma Görevlisi: 56.537 TL - 63.496 TL

Avukat: 56.179 TL - 63.094 TL

Uzman Öğretmen: 52.575 TL - 59.046 TL

Polis Memuru: 52.552 TL - 59.021 TL

Öğretmen: 47.441 TL - 53.280 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.060 TL - 52.853 TL

Vaiz: 49.161 TL - 55.212 TL

Teknisyen (Lise Mezunu): 41.890 TL - 47.046 TL

Memur (Üniversite Mezunu): 40.824 TL - 45.849 TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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