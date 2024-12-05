MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılının Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zamlar, kamu çalışanları ve öğretmenler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Memur maaşlarına ilişkin düzenlemeler ve toplu sözleşme görüşmeleri doğrultusunda açıklanacak olan yeni maaşlar, özellikle enflasyon farkı ve refah payı eklemeleriyle birlikte netleşecek. Peki, 2025 Ocak ayı itibarıyla öğretmen maaşları ne kadar olacak? Hangi kademede görev yapan öğretmenler ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

2025 OCAK ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı memur maaş zamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılının ikinci yarısına ait enflasyon oranlarını açıklamasının ardından netlik kazanacak. Bu oranlar genellikle 2024 yılının Aralık ayı sonunda kamuoyuyla paylaşılır.

2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve 2024'ün son altı ayındaki enflasyon farkına göre belirlenecektir. Toplu sözleşme gereği, memur ve memur emeklileri 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam alacaklar.

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle, toplam enflasyon farkı netleşecek ve bu fark toplu sözleşme zammına eklenecektir. Temmuz 2024 itibarıyla en düşük memur maaşı 39.177 TL olarak belirlenmiştir. Zam oranının %12 olması halinde, 2025 yılında en düşük memur maaşı 43.878 TL'ye yükselecek.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı açıklanan Kasım ayı enflasyon verisinin ardından 4,15 oldu.

MEMUR 2025 OCAK MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu Memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık artış oranı 10.40 oldu.