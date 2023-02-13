Memur ver emekli maaşları ne zaman ödenecek? Memur ve Emekli maaşları ne kadar? Bağ -Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Memur ve emekle maşı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, Memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek? Memur ve emeli maaş ödemleri erken mi ödenecek? İşte yaklaşık üç milyon memur ve emekliyi yakından ilgilendiren konu hakkında tüm merak edilenler...

Memur ve Emekli maaşlarının Kahramanmaraş'ta meydana gelenve 10 ilde yıkcı hasalar bırakan deprem felaketinin ardından ödemelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından erkene alınıp alınmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Memur ve Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Memur ve Emekli maaşödemleri erken mi ödenecek? Memur ve Emekli maaşları ne kadar? Bağ- Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Detaylar berrimizde...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENEEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde, Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir. SSK aylıklarından; 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta, 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta hak sahiplerine ödenecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.