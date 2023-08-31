Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kararını verdi. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara yapılan zam merak edildi. Peki, Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapıldı? Son dakika! Memur zammı belli oldu mu, yüzde kaç?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam teklifinin detayları araştırılıyor. Arama motorlarında Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapıldı? Son dakika! Memur zammı belli oldu mu, yüzde kaç? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kararını verdi. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, hükümetin ikinci teklifinde olduğu gibi 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 zam verilecek.