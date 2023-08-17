Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli zam oranı ne kadar?

Hükümetin memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Memurlar ve emekliler, maaşlarına yapılacak olan zam miktarını sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki, Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı 1 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Yapılan zam teklifinin beğenilmemesinin ardından taraflar 3.kez bir araya gelecek. Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak sorusu araştırılmaktadır. Memur ve emekli zam oranı merak konusu oldu. Peki, Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Hükümet 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, toplamda yüzde 34 zam teklif etti. Memurlar bu oranı yetersiz bularak teklifin revize edilmesini isterken, taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek. Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış olmak üzere toplamda yüzde 70 zam istiyor.