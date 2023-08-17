Memur ve memur emeklisi zam teklifi bugün saat kaçta açıklanacak? Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu! Sendikalar ne teklif ediyor?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için taraflar ne zaman bir araya gelecek merak ediliyor. Memur ve memur emeklisi zam teklifi bugün saat kaçta açıklanacak ve memur zammı ne kadar olacağı gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, hükümet adına yapacağı yeni teklifi sunması bekleniyor. Peki, Memur ve memur emeklisi zam teklifi bugün saat kaçta açıklanacak? Sendikalar ne teklif ediyor? Memurlar ne istiyor?

Memur ve memur emeklisi zam teklifi bugün saat kaçta açıklanacak ve memur zammı ne kadar olacağı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluşmasının ardından, sendikalar ne teklif ediyor merak ediliyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Memur ve memur emeklisi zam teklifi bugün saat kaçta açıklanacak?Sendikalar ne teklif ediyor? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TEKLİFİ BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için taraflar bugün bir kez daha bir araya geliyor. Hükümetin hafta başında 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen kamu çalışanına 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklif etmesi hayal kırıklığına neden oldu. Memur-Sen teklifin revize edilmesini isterken, hükümetin bugünkü toplantıda yeni teklifini sunması bekleniyor.

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

MİLYONLAR YENİ TEKLİFE ODAKLANDI

Bugün gerçekleştirilecek görüşmede Bakan Işıkhan, hükümet adına yeni teklifini sunacak. Memur tarafı ikinci tekliften de memnun kalmazsa gözler bir sonraki toplantıya çevrilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış olmak üzere toplamda yüzde 70 zam istiyor.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 40 zam talep ediyor.

SENDİKALAR NE TEKLİF EDİYOR?

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.

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