Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Resmi Gazete 4 Eylül memur zammı kararı nedir?

Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de yayınlandı mı merak ediliyor. Resmi Gazete 4 Eylül 2023 tarihli bugünün kararlarında neler var merak ediliyor. 4 Eylül 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023!

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

2024'TE YÜZDE 15+10, 2025'TE İSE YÜZDE 6+5 YAPILACAK

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

"ENFLASYON FARKININ MÜJDE OLARAK İFADE EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söylemişti: "2023'ün için Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 60'lara yaklaştı. Oradan gelecek enflasyon farkı bize zam olarak yansıtıldı. Enflasyon farkı müjde gibi ifade edilmesi doğru değil." dedi.

"ENFLASYON FARKIYLA EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'Yİ AŞACAK"

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonun farkı konusu toplu sözleşme gereği kamu işvereninden alacağımızdır. Onu zam olarak ifade etmeleri sağlıklı değil. Enflasyon farkının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 30 bin bandını biraz geçecek.

"TOPLU SÖZLEŞME YASASI VE MASA DÜZENİ TARTIŞILMALI"

Refah payı ile bu süreci daha da teminat altına almak gerekiyordu. Refah payı konusunda olumlu bir yanıt alamadık. Toplu sözleşme yasası tartışılmalı, hakem ve masa düzeni tartışılmalı. Yasaya göre yeni bir evrensel normlar içerisinde bir çalışma yapılmalı. Yeni süreçte yasaya ilişkin tartışmamız artacaktır."