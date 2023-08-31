Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kararını verdi. Memur ve Memur emeklilerine zam oranı bir süredir gündemde yer alıyordu. Peki, Memur ve Memur emeklilerine zamda son durum ne? Memur zammında anlaşma sağlandı mı, zam oranı ne kadar?

Memur ve Memur emeklilerine zamda son durum ne? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyordu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kararını verdi. Böylece Memur ve Memur emeklilerine zam oranı belli oldu. Peki, Memur ve Memur emeklilerine zamda son durum ne? Memur zammında anlaşma sağlandı mı, zam oranı ne kadar?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAMDA SON DURUM NE?

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti'nin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.