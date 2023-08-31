MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI: Memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kararını verdi. Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranı netlik kazandı. Peki, Memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte Memur ve memur emeklilerine zam oranı!

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranı bir süredir gündemde yer alıyor ve merak konusu oluyordu. Memur ve memur emeklileri tarafından yapılacak olan zam Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin toplu sözleşmesi ile netlik kazandı. Peki, Memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte Memur ve memur emeklilerine zam oranı!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti'nin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

11 ÜYEDEN 6'SI ONAY VERDİ

Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugün de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapılmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda yer alan 11 üyeden 6'sı zamma onay verirken, 4 üye karara itiraz etti. KESK oy kullanmadı.

ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak. Toplu sözleşme ile verilen zammın üzerine enflasyon farkının da eklenmesiyle memurların ocak ayında alacağı zam yüzde 40'ları bulacak.

HAKEM KURULUNDA KİMLER YER ALDI?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluştu.