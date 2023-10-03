Eylül ayı enflasyon oranları açıklanmasının ardından memur ve emekli memura zam olacak mı merak ediliyor. Memur ve memur emeklilere ne kadar zam yapılacak ve zamlı maaşlar ne zaman alınacak sorularına gündeme geliyor. Memur zammı ne zaman yapılacağı ve zamlı maaşlar ne zaman alınacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, Memur ve memur emeklilere ne kadar zam yapılacak? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?

Memur ve memur emeklilere ne kadar zam yapılacak? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?

TÜİK bugün eylül ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından memur maaşlarına zam konusu gündeme geliyor. Memur ve memur emeklilere ne kadar zam yapılacak ve zamlı maaşlar ne zaman alınacak gündeme geliyor. Eylül'de TÜFE aylık yüzde 4,75 arttı, yıllık yüzde 61,53 oldu. Memur ve memur emeklilere ne kadar zam yapılacak? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, eylülde TÜFE aylık yüzde 4,75 arttı, yıllık yüzde 61,53 oldu. Böylece memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı da netleşti.3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 olurken, bu oran memurlarda yüzde 35,73 oldu.

Bununla birlikte, memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu.Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarken, ağustosta yüzde 9,09, eylülde ise yüzde 4,75 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,11'lik enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

GÖZLER EKİM, KASIM VE ARALIK VERİSİNDE

Kesin zam oranı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 3 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 9.375 TL'ye, yüzde 35,73'lük zamma göre en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 29 bin 860 TL'ye çıkacak. Ekim, kasım ve aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artması bekleniyor.