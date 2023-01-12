Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin düzenlemeye dair Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam yasalaştı mı? Sorusu merak ediliyordu. Peki, Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam yasalaştı mı? Memur ve emekli zammı meclisten geçti mi? Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam için son durum ne?

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Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam yasalaştı mı? Sorusu, TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemde yer alması ile birlikte araştırılıyordu. Peki, Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam yasalaştı mı? Memur ve emekli zammı meclisten geçti mi? Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam için son durum ne?

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30'LUK ZAM YASALAŞTI MI?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İşverenlere asgari ücret desteği 400 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRILACAK

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.