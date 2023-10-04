Eylül ayı enflasyon verisiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. Böylece merak edilmekte olan Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? En düşük maaş ne kadar olacak?

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? En düşük maaş ne kadar olacak?

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Sorusu, Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netlik kazandı. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan 3 aylık dönemdeki rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. Peki, Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? En düşük maaş ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan 3 aylık dönemde yüzde 25,11 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 35,73 oranında enflasyon farkını şimdiden hak etti. Yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 9.375 TL'ye, yüzde 35,73'lük zamma göre en düşük memur maaşı 29.860 TL'ye çıkacak. Ekim, kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.

EMEKLİNİN YÜZDE 25'LİK ZAMMI CEPTE

Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu.Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarken, ağustosta yüzde 9,09, eylülde ise yüzde 4,75 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,11'lik enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

3 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 35,73

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 9.375 TL'ye, yüzde 35,73'lük zamma göre en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 29 bin 860 TL'ye çıkacak. Ekim, kasım ve aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.