Memur ve emekliye enflasyon farklı zamlı maaş tablosu! Memur maaşı son dakika hesabı! 44,43 zam oranıyla 2024 maaşı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisine verilecek zam oranı tek tek hesaplandı. Toplu sözleşme görüşmeleri ve yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memurların ne kadar zam alacağı tahmini olarak belirlendi. Toplu sözleşmede Ocak ayı için yüzde 15 maaş teklif edilmişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminiyle birlikte zam oranı yüzde 44,43'e ulaşıyor. İşte, 2024 yılında memur ve memur emeklisinin alacağı tahmini ücretler...

Memur ve memur emeklisinin alacağı maaşın belirleneceği zam görüşmelerinde ikinci teklif geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet memurlara 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15 zam önermişti. Memurlar bu tekliften memnun olmamıştı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci zam oranını belirleyecek.

SON TEKLİF BEKLENİYOR

Kamu İşveren Heyeti, '2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında 5 zam' şeklinde teklif yapmıştı.

Hükümetin ikinci teklifini de yetersiz bulan Memur-Sen'e bağlı memur ve emekliler 81 ilde eylem yaptı. Memurlar 22 Ağustos'ta yapılacak üçüncü görüşmede daha büyük bir artış bekliyor.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurların beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için de çalışma yapılacağını vurgulamıştı. Işıkhan, "Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Zam teklifinin yanı sıra memurlara yeni müjdeler verilmişti. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmalara başlanacağı işaret edilmişti.

Yıllık izin haricinde hac izni verilmesi, TOKİ konutlarında ev olmayan memurlara öncelik verilmesi gibi, disiplin cezalarının affı gibi çalışmalar gündeme alınacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 15'lik zam teklifinin ardından Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon tahminleriyle zam hesapları ortaya çıkmaya başladı. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59.46'ya ulaştı.

Toplu sözleşmede verilecek zam oranına enflasyon farkı da katılacak. 6 aylık enflasyon verisi memur ve memur emeklisi maaş zammında belirleyici olacak.

Eğer yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 33, enflasyon farkı da yüzde 25.19 olacak.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; yüzde 15 zam oranıyla maaşlara yaklaşık yüzde 44.43 zam yapılacak. Şu an 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı 31 bin 799 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 265 lira olacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı yükselir ve enflasyon tahminlerin üzerine çıkarsa bu miktarlar daha da artacak.

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