Memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? Zamlı maaş fiyatları belli oldu mu? İşte konuşulan rakamlar!

Yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte memur ve emekliler için zam beklentisi yeniden gündeme oturdu. 2026 yılına sayılı aylar kala, maaşlara yapılacak artış oranları merak konusu haline geldi. Gözler, Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu verilerin netleşmesiyle birlikte, milyonlarca kişinin alacağı maaş farkları da kesinleşmiş olacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2026 yılı Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları, yılın son üç aylık (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Ancak Eylül ayı enflasyonunun %3,23 olarak açıklanmasıyla birlikte, Ocak – Eylül dönemindeki toplam enflasyon %25,43 seviyesinde kesinleşti.

Bu veriye dayanarak, memur ve memur emeklilerinin mevcut toplu sözleşme zammıyla birlikte şu ana kadar kesinleşen zam oranı %13,64 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri ise doğrudan enflasyon oranı kadar zam alacakları için Ocak zammı tahminleri %10,14 ile %11,43 aralığında şekilleniyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yapılan tahminlere göre, en düşük emekli maaşı şu anda 16.881 TL seviyesinde. Eğer %10,14 oranında bir zam yapılırsa, bu maaş 18.592 TL'ye yükselecek. Zam oranı %11,43 olursa en düşük maaşın 18.810 TL'ye çıkması öngörülüyor.

Memur maaşlarında ise toplu sözleşme zammı da devreye girdiğinden, enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı %16,43 ile %17,80 arasında olacak. Ayrıca, memurlar için taban aylığa ek 1.000 TL civarında bir artış da yapılabileceği belirtiliyor. Bu da memur maaşlarında ciddi bir artış anlamına geliyor. Net maaş tutarları kişinin derecesi, kıdemi ve görevine göre değişiklik gösterecek.

YÜZDE KAÇ ZAM BEKLENİYOR?

Farklı kurum ve kaynaklara göre yıl sonu enflasyon beklentileri değişiyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre: %29,83

Orta Vadeli Program (OVP)'ye göre: %28,5

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini: %29

Yabancı analiz kuruluşlarına göre ise: %30

Bu tahminler dikkate alındığında, SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranının %10,14 ile %11,43 aralığında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı ile birlikte bu oran %16,43 ila %17,80 arasında olabilir.

Ancak daha önceki dönemlerde olduğu gibi, aradaki farkların kapatılması ya da maaşlara refah payı eklenmesi gibi ek düzenlemeler olabileceği yönünde ihtimaller de gündemde. Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farklarının bu dönemde de eşitlenebileceği ifade ediliyor.