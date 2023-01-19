2023 yılında memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasının ardından yılın ilk ayında ödemelerine eski maaşları üzerinden alan memur ve emekliler, zam farkının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Memur ve emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur ve emeklilerin maaş farkı ödendi mi? Memur ve emekliler ne kadar maaş farkı alacak? 2023 Emekli zammı ne kadar oldu? 30 yıllık devlet memuru ne kadar ikramiye alır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir süredir kamuoyunun merakla beklediği Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bunun ardından memur ve emeklilerin maaş farklarının ne zaman ödeneceği gündeme geldi. Peki, Memur ve emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur ve emeklilerin maaş farkı ödendi mi? Memur ve emekliler ne kadar maaş farkı alacak? 2023 Emekli zammı ne kadar oldu? 30 yıllık devlet memuru ne kadar ikramiye alır? Detaylar haberimizde...

MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniylezamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor. Memurlar ve memur emeklileri 23-27 Ocak 'tarihleri arasında toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı ise en geç bir hafta ya da 10 gün içinde ödenecek.

MEMEUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.

30 YILLIK DEVLET MEMURU NE KADAR İKRAMİYE ALIR?

28 yıllık hizmeti bulunanlar 111.373TL emekli ikramiyesi alacaktır. 29 yıllık hizmet süresi olanların emekli ikramiyesi 115.350TL 30 yıl hizmet vermiş olanlar için ise emekli ikramiyesi 119.328 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Hizmet süresi otuz yılı aşanlar için ise emekli ikramiyesi oranı değişmemektedir.

2023 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri 9,05, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 10,04 puan ek zam alacak