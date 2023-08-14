Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ TOPLANTI! Emekli ve memur maaş zammı açıklandı mı?

Emekli ve memur maaş zammı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Emekliler ve memurlar, zam oranlarının ne olacağını merakla bekliyor. Peki, Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisi bugün gerçekleşecek. Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplu sözleşme görüşmesinin detayları araştırılmaktadır. Peki, Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaş zammı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği toplu sözleşmede görüşmeler devam ederken, ikinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda kamu işveren tarafının teklifini sunması beklenirken, üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI MI?

8 milyondan fazla kamu görevlisini doğrudan etkileyecek 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ederken, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci bitti. Şimdi gözler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Kamu işveren tarafının bugün toplantıda teklifini açıklaması bekleniyor.

TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Belirlenecek oranlar maaşların yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişinin etkileneceği toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine başlanacak. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.