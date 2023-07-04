Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından en düşük memur maaşının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı açıklandı mı? Memur zammı saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. En düşük memur maaşı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Peki, Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı açıklandı mı? Memur zammı saat kaçta belli olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 aylık enflasyon rakamlarını işaret etmesiyle birlikte memur ve emekliye yönelik maaş zammı düzenlemesinde son düzlüğe girilirken, konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin yarın TBMM'ye sunulacağı belirtildi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLANDI MI?

Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Maaş zammı düzenlemesinin yarın Meclis'e sunulacağı belirtildi. Düzenlemeye göre, en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkacak. Memur ve emekliye refah payı verilecek. Milyonlarca memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.