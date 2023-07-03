Kabine Toplantısının ardından memur ve emekli zammı açıklandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından memur ve emekli maaşı ne kadar oldu araştırılmaktadır. Peki, Memur ve emekli zammı belli oldu mu? Emekli temmuz zammı açıklandı mı? Memur ve Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın yanı sıra iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin ele alındığı Kabine Toplantısı 3 saat sürdü. Kabine Toplantısı'nın sona ermesiyle memur ve emekli zammı açıklandı mı araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından Temmuz ayı memur ve emekli maaşı araştırılmaktadır. Peki, Memur ve emekli zammı belli oldu mu? Emekli temmuz zammı açıklandı mı? Memur ve Emekli maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de gündemde olacak. Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.