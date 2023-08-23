Son dönemlerde memur ve emeklilerin merakla beklediği zam oranları hakkında bir açıklama yapıldı mı? Zam oranları ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde...

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıda uzlaşılmamasının ardından memur zammının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından memur ve emekli zammının açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Memur ve emekli zammı açıklandı mı? 2023 Memur zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı. Zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

"4688 SAYILI YASA YENİDEN DÜZENLENECEK"

Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."