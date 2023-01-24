Memur ve emeklilerin gündeminde yer alan zam farkı hakkında merak edilenler var. Zam farkının ne zaman hesaplara yatacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında Memur ve emekli zam farkı ne zaman yatacak? Memur ve emekli zamlı maaş ne zaman yatacak? sorularına yanıt aradı.

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Geçtiğimiz haftalarda memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından memur emeklilerinin gözlerinin çevrildiği zam farkının ödeneceği tarih belli oldu. Peki, Memur ve emekli zam farkı ne zaman yatacak? Memur ve emekli zamlı maaş ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını duyurdu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi. Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti. Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş almışlardı. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlayacak.