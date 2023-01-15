Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farkı nasıl hesaplanır? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Yeni zamlı maaşlar Meclis'te kabul edildi. 6 aylık enflasyon farkının ve ek zammın ne zaman yatacağı memur ve emekliler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından memur ve memur emeklilerinin kapsayan yeni maaş oranları yüzde 25 denyüzde 30'a çıkarıldı. Yeni zamlı maaşlar Meclis'te kabul edildi. 6 aylık enflasyon farkının ve ek zammın ne zaman yatacağı memur ve emekliler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş farkı nasıl hesaplanır? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve Memur emeklilerini kapsayan yeni zam açıklamaların ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 16.48 olurken 14 günlük maaş farklarının 15 Ocak'tan sonra hesaplarayatacağı öğrenildi.

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL'ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30 luk yeni zam ile bildikte memur ve emekli maaşları Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL'ye yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

Maaş farkı hesaplanırken öncelikle maaşın yüzde 30'unu bulunması gerekiyor. ardından ortaya çıkan rakam 30'a bölünmeli, sonrası da 14 ile çarpılmadı. Ortaya çıkan rakam 14 günlük maaş farkıdır. Enflasyon farkı ise şu şekilde hesaplanır; Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif, Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılır.