Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur ve emekli maaş zammı açıklaması ne?

Ocak ayında milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarını zamlı alacak. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklama ile yeni memur ve emekli zammını açıkladı. Peki, Memur ve emekli maaş artışı yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur ve emekli maaş zammı açıklaması ne?

Cumhurbaşkanı memur zammı açıklaması! SON DAKİKA! Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla memur zammı merak edildi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında yeni memur zammının yüzdesini açıkladı. Memur ve emekli maaş artışı yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur ve emekli maaş zammı açıklaması ne?

MEMU VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI YÜZDE KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA OLDU

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Küçük işletmelere asgari ücret desteği hakkında da konuşan Erdoğan, "Çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yıla göre iki kat artışla 8 bin 500 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de küçük işletmelerimizin bu yükün altından kalkmaları için asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararını paylaşmak istiyorum" diye konuştu.