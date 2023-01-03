Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Vatandaşların heyecanla beklediği maaş artışı müjdesi geldi. Peki, Memur ve emekli maaş artışı yüzde kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur ve emekli maaş zammı açıklaması ne?

TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini aralıkta yüzde 1,18, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Tüm gözler bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen refah payına çevrildi. Peki, Memur ve emekli maaş artışı yüzde kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur ve emekli maaş zammı açıklaması ne?

MEMUR VE EMERKLİ MAAŞ ARTIŞI YÜZDE KAÇ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'da bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan, "Enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Memur-Sen Başkanımız Ali Yalçın kardeşime ve yönetim kurulu üyelerine gönüllerimizi bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizde ve yurt dışında devletimiz adına görev yapan tüm kardeşlerime buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yine sizlerin şahsında kamu görevlilerimizin tamamının yeni miladi yılını tebrik ediyor, hayırlı, bereketli, huzurlu bir yıl diliyorum.

"BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ OLARAK GÖRÜLEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİK"

İlk günlerini yaşadığımız 2023 senesini, bu yılın tarihimiz ve hedeflerimiz açısından ifade ettiği anlama ve öneme uygun bir şekilde karşılıyoruz. Dün 2022 yılına ait ihracat ve dış ticaret rakamlarını millerimizle paylaştık. Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihini nen yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolarlık bir ihracat yapan Türkiye'den hamdolsun dünyanın her ülkesine ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görülen bir ülke konumuna geldik. İnşallah 2023 senesini diğer alanlarla birlikte ihracatta da hedef ve ölçek büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz.

Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18 ve bir önceki yılın aynı aralık ayına göre de yüzde 64,27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık.