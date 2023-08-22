Memur toplu sözleşme zammı görüşmeleri ne oldu? 4. toplantı bitti mi?
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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Peki Memur toplu sözleşme zammı görüşmeleri ne oldu? 4. toplantı bitti mi?
Memur toplu sözleşme zammı görüşmeleri ne oldu? 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Peki Memur toplu sözleşme zammı görüşmeleri ne oldu? 4. toplantı bitti mi? Detaylar...
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde dördüncü toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Yapılacak olan görüşmede Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif sunması beklenirken, sendikaların verilecek teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü görüşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı.
Yetkili konfederasyon olarak masada yer alan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecinin son görüşmesini yapmak üzere Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı'na geldi. Yapılacak olan görüşmede Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif sunması bekleniyor.
Kamu İşveren Heyeti'nin 14 ve 17 Ağustos'taki tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının son gününde verilen teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 7 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği ve Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 2 ve Kesk'ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek.