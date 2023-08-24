Memur toplu sözleşme kazanımları ortaya çıktı! Sözleşmelilere yiyecek yardımı, kira indirimi, hac izni, geriye dönük aile yardımı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin dört gözle beklediği memur toplu sözleşme görüşmelerinde detaylar ortaya çıktı. Zam oranında anlaşma sağlanamadı. Sürenin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Ancak toplu sözleşmede çeşitli hizmet kolları için yeni kazanımlar ortaya çıktı. Bunlar arasında sözleşmelilere yiyecek yardımı, kira indirimi, hac izni, geriye dönük aile yardımı gibi detaylar bulunuyor.

Memur toplu sözleşme kazanımları detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca memuru ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklifinde bulunmuştu. Ancak Memur-Sen bu teklifi kabul etmedi.

Zam oranında anlaşma sağlanamadı ancak taraflar 11 hizmet kolunun tamamında ise anlaşmaya vardı. Sürenin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi. Zam oranını 11 kişilik bu heyet belirleyecek.

TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin sonuçlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirterek, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulunmuştu.

Toplu sözleşme kazanımlarına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Çeşitli hizmet kollarındaki çalışanlar bu kazanımlardan faydalanacak ve sosyal haklarında iyileştirme olacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE YİYECEK YARDIMI

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanacak.

202'inci maddeye bağlı olarak verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya devletçe okutulan çocuklardan alınan kanunda bu ödeneğin verilmesine ilişkin şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecek.

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HAC İZNİ VERİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlilerine izin verilecek. Bu memurlar hac süresince ücretsiz izinli sayılacak.

Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonra bildiren personele, 1 Ekim 2023 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için aile yardımı ödeneği verilecek.

3600 EK GÖSTERGE VURGUSU

Sözleşmede "Ek Gösterge Çalışması" başlıklı maddede 3600 ek gösterge hususu da yer buldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, 1. derecedeki bazı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge rakamından faydalandırılması hususunda konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılacak.