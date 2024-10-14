Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde kaldırılması planlanan personel servis hizmetinin, memurların ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini duyurdu. Bu gelişme, memurlar arasında uzun süredir tartışılan bir konu haline gelmişti. Peki, Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

MEMUR SERVİS UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarına iletilen yazının ardından, kamu sektöründe servis hizmetlerinin devam edeceğini duyurdu. Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tasarruf tedbirleri çerçevesinde kaldırılması düşünülen personel servis hizmetinin durumuna ilişkin bilgiler paylaştı. Bu gelişmenin, kamu çalışanları için önemli bir karar olduğuna dikkat çekti. Ali Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."