Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif edildi. Memur-Sen tarafından ise açıklama geldi. Peki, MEMUR-SEN zam açıklaması nedir? Memur-Sen zam pazarlığı ne durumda? İşte detaylar…

Memurlar, hükümetin toplu sözleşme zammı için sunduğu 2. tekliften de memnun kalmadı. 2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 11 oranındaki zam teklifini eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte MEMUR-SEN zam açıklaması nedir? Memur-Sen zam pazarlığı ne durumda? Soruları hakkında son detaylar…

MEMUR-SEN ZAM AÇIKLAMASI NEDİR?

Memurlar, hükümetin toplu sözleşme zammı için sunduğu 2. tekliften de memnun kalmadı. 2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 11 oranındaki zam teklifini eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklife baktığımızda, bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkarılması bizim anlaşılmadığımızı ifade ediyor. Bu açıdan hayretlerimi ifade ediyorum. Bu teklifler ciddi rakamlar olmak üzere yeniden getirilmeli. Refah payı görmezden gelinmemeli." ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN ZAM PAZARLIĞI NE DURUMDA?

Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

"BİZİM ANLAŞILMADIĞIMIZI İFADE EDİYOR"

Gelen teklife hayret ettiklerini belirten Yalçın, "Gelen teklife baktığımızda, bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkarılması bizim anlaşılmadığımızı ifade ediyor. Bu açıdan hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon hedefi kapı gibi yüzde 33 olarak ortada dururken, tekliflerin yüzde 25'li rakamlarda geziyor olması hakikaten anlaşılabilir gibi değil." dedi.

"ZAMAN DARALIYOR"

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Bu masanın çözüm masası olduğuna inanıyoruz. İkinci teklifte sosyal haklara ilişkin de cümle kurulmuş olması sadece masanın iyimser tarafı. Ayrıca bir kaç hizmet kolunu görüşebildik, diğerleri önümüzde duruyor. Diğer müzakere konuları önümüzde duruyor. Masanın kesintisiz işlemesine ihtiyaç var. Zaman daralıyor. Bu teklifleri ciddi rakamlar olmak üzere yeniden getirilmeli.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VAADİ ORTADA"

Refah payı görmezden gelinmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kamu görevlilerine büyüme oranında refah payı vereceğiz' vaadi seçim beyannamesinde kapı gibi duruyor. Biz masada refah payı istedik. Ancak masada bu konu yok. 1.650 TL talebimizle ilgili konuşma olmadı. Kira yardımı henüz yok. Zamanımız daralıyor. Bu konular ele alınmalı. Masayı sonuna kadar işleteceğiz. Biz çözüm tarafıyız. Tekliflerin revize edilmesini istiyoruz. Rakamların yüzde 23'ten 25 çıkarıldığı bu zeminde konuşulacak çok bir şey yok. Kamu işverenini yeni bir değerlendirme yapmaya bekliyoruz."

"SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAYA ÖNEM VERİYORUZ"

Zam teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

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