MEMUR-SEN zam açıklaması nedir? Memur-Sen zam pazarlığı ne durumda?
Gündem Haberleri
Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif edildi. Memur-Sen tarafından ise açıklama geldi. Peki, MEMUR-SEN zam açıklaması nedir? Memur-Sen zam pazarlığı ne durumda? İşte detaylar…
Memurlar, hükümetin toplu sözleşme zammı için sunduğu 2. tekliften de memnun kalmadı. 2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 11 oranındaki zam teklifini eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte MEMUR-SEN zam açıklaması nedir? Memur-Sen zam pazarlığı ne durumda? Soruları hakkında son detaylar…
Memurlar, hükümetin toplu sözleşme zammı için sunduğu 2. tekliften de memnun kalmadı. 2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 11 oranındaki zam teklifini eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklife baktığımızda, bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkarılması bizim anlaşılmadığımızı ifade ediyor. Bu açıdan hayretlerimi ifade ediyorum. Bu teklifler ciddi rakamlar olmak üzere yeniden getirilmeli. Refah payı görmezden gelinmemeli." ifadelerini kullandı.
Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.
Gelen teklife hayret ettiklerini belirten Yalçın, "Gelen teklife baktığımızda, bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkarılması bizim anlaşılmadığımızı ifade ediyor. Bu açıdan hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon hedefi kapı gibi yüzde 33 olarak ortada dururken, tekliflerin yüzde 25'li rakamlarda geziyor olması hakikaten anlaşılabilir gibi değil." dedi.
Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Bu masanın çözüm masası olduğuna inanıyoruz. İkinci teklifte sosyal haklara ilişkin de cümle kurulmuş olması sadece masanın iyimser tarafı. Ayrıca bir kaç hizmet kolunu görüşebildik, diğerleri önümüzde duruyor. Diğer müzakere konuları önümüzde duruyor. Masanın kesintisiz işlemesine ihtiyaç var. Zaman daralıyor. Bu teklifleri ciddi rakamlar olmak üzere yeniden getirilmeli.
Refah payı görmezden gelinmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kamu görevlilerine büyüme oranında refah payı vereceğiz' vaadi seçim beyannamesinde kapı gibi duruyor. Biz masada refah payı istedik. Ancak masada bu konu yok. 1.650 TL talebimizle ilgili konuşma olmadı. Kira yardımı henüz yok. Zamanımız daralıyor. Bu konular ele alınmalı. Masayı sonuna kadar işleteceğiz. Biz çözüm tarafıyız. Tekliflerin revize edilmesini istiyoruz. Rakamların yüzde 23'ten 25 çıkarıldığı bu zeminde konuşulacak çok bir şey yok. Kamu işverenini yeni bir değerlendirme yapmaya bekliyoruz."
Zam teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.
- 2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:
- Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.
- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;
- 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,
- 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.
- Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.
- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.
- Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.
- Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.
- Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.
- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.
- Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.
- 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.
- Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.
- Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.
- Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.
- Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.
- 8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.
- Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz."