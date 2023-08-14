Memur-Sen'den hükümetin memurlara yaptığı 2024'te yüzde 23, 2025'de yüzde 11'lik zam teklifine ilk tepki gecikmedi. Memur- Sen toplu sözleşme talepleri 2023 ve memur ve memur emekli maaş talebi ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Memur- Sen toplu sözleşme talepleri 2023! Memur ve memur emekli maaş talebi ne kadar?

Memur- Sen toplu sözleşme talepleri 2023 ve memur ve memur emekli maaş talebi ne kadar olduğu gündeme geliyor. En düşük memur maaşı ne kadar ve memur emeklisi ne kadar maaş aldığı sıklıkla araştırılıyor. Memur maaş teklifi ne kadar ve Memur- Sen toplu sözleşme talepleri merak ediliyor. Memur- Sen toplu sözleşme talepleri 2023! Memur ve memur emekli maaş talebi ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR- SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ 2023

Hükümet, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme pazarlığında ilk zam teklifini sundu. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif edildi. Ancak 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isteyen memurlar, tekliften memnun kalmadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın zam teklifine ilişkin, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz." dedi.

KAMU-SEN VE KESK'TEN DE TEKLİFE İTİRAZ

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, "Bu teklif, kamu çalışanlarının talebini karşılayacak bir teklif değil. Dolayısıyla teklifin revize edilmesi gerekiyor. Yüzde 10luk refah payı talebimiz vardı. Bu konuda bir gelişme olmadı. Bayram ikramiyesi talebimizde de bir gelişme olmadı. Bu toplu sözleşme sürecinde müjdeli bir haber vermek istedik ama olmadı. Önümüzdeki süreçte inşallah talebimiz karşılık bulur" dedi.

KESK ise "Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

MEMER VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ TALEBİ NE KADAR?

Memur-Sen'den hükümetin memurlara yaptığı 2024'te yüzde 23, 2025'de yüzde 11'lik zam teklifine ilk tepki gecikmedi. Teklifin revize edilmesini isteyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz." dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.