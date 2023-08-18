Memur Sen teklifi nedir, neden eyleme gidiliyor? MEMUR-SEN 81 İLDE EYLEM KARARI ALDI!

Memur Sen neden eyleme gidiyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Memur Sen'in teklifi araştırılmaktadır. Peki, Memur Sen teklifi nedir, neden eyleme gidiliyor? İşte detaylar...

Toplu iş sözleşmelerinde 3. toplantı dün gerçekleşti. Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. Teklifin ardından Memur-Sen'den eylem kararı gündeme geldi. Memur Sen'in zam teklifi ne kadar merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Memur Sen'in neden eyleme gittiği araştırılmaktadır. Peki, Memur Sen teklifi nedir, neden eyleme gidiliyor? Detaylar haberimizde...

MEMUR SEN NEDEN EYLEM KARARI ALDI?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen, 81 ilde eylem kararı aldı. Açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MEMUR SEN TEKLİFİ NEDİR?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez bir araya geldi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.